На Таганае отмечают туристический бум

Фото с сайта www.taganay.org

Наплыв посетителей национального парка начался с января 2018 года. Билеты на февраль почти все распроданы. Так, в первый месяц года в парке побывали более 17,5 тыс. человек. Посещаемость парка по сравнению с январем 2017-го выросла на 46%, сообщили в пресс-службе «Таганая».

Огромной популярностью пользуется Черная скала. По этому маршруту прошли свыше 11 тыс. человек. Чаще всего нацпарк в январе 2018 года посещали туристы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Москвы, Уфы и Казани.

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Фото с сайта www.taganay.org

Все новости за 07.02.2018 г.»