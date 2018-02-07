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Жители Челябинской области избавляются от отечественных машин
07.02.2018 г. 15:42
Фото с сайта CarzClub.ru
В интернете чаще всего южноуральцы продают именно такие автомобили. Такие предложения составляют 28% от общего числа объявлений. Рейтинг стран-производителей машин по спросу и предложению среди южноуральцев составил портал Авто.ру. В исследовании учитывались только авто с пробегом.
Помимо отечественных, в интернете жители Челябинской области часто продают японские машины. Их доля составляет около 22%. На третьем месте с показателем 16,5% находятся немецкие автомобили.
Среди покупателей спросом пользуются в основном отечественные и японские марки. Объявления с такими автомобилями составляют около половины интернет-рынка.
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Фото с сайта CarzClub.ru
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