Жители Челябинской области избавляются от отечественных машин

Фото с сайта CarzClub.ru

В интернете чаще всего южноуральцы продают именно такие автомобили. Такие предложения составляют 28% от общего числа объявлений. Рейтинг стран-производителей машин по спросу и предложению среди южноуральцев составил портал Авто.ру. В исследовании учитывались только авто с пробегом.

Помимо отечественных, в интернете жители Челябинской области часто продают японские машины. Их доля составляет около 22%. На третьем месте с показателем 16,5% находятся немецкие автомобили.

Среди покупателей спросом пользуются в основном отечественные и японские марки. Объявления с такими автомобилями составляют около половины интернет-рынка.

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Фото с сайта CarzClub.ru

Все новости за 07.02.2018 г.»