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Волонтер штаба Алексея Навального в Челябинске Денис Ибрагимов вышел на свободу после 10 суток административного ареста
07.02.2018 г. 13:59
Под стражу волонтера поместили 28 января после акции "Забастовка избирателей". Ибрагимова обвинили в мелком хулиганстве. Видеозапись первых минут после выхода из спецприемника, где активист отбывал административный арест, опубликовал на своей странице в Facebook один из сотрудников штаба Навального.
Денис Ибрагимов был арестован по решению Советского районного суда после того, как его задержали полицейские по окончании акции «Забастовка избирателей», инициированной Алексеем Навальным в ответ на его недопуск к президентским выборам. Сообщалось, что во время своего выступления с трибуны Ибрагимов позволил себе нелестное высказывание в адрес действующего президента Владимира Путина. Дежурившие рядом полицейские сочли это действием, нарушающим общественный порядок.
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