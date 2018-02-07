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Все трамваи, троллейбусы и автобусы в Челябинске работают незаконно
07.02.2018 г. 13:54
УФАС утверждает, что виновато в этом управление транспорта администрации города. Ведомство выяснило, что власти не проводили торгов по допуску перевозчиков на дороги, а должны были это сделать по закону о контрактной системе.
Нарушение УФАС выявило, когда проверяло факты повышения цен в маршрутках, которое произошло в Челябинске в конце 2017 года. В итоге оказалось, что в городе нет легитимных перевозчиков, которые могут работать на маршрутах по регулируемому тарифу. Как пояснила корреспонденту «Челябинского эха» пресс-секретарь челябинского УФАС Наталья Мартынюк, это значит, что маршрутчики могут в любой момент поднять цены на проезд. И это, по ее словам, будет абсолютно законно, потому что сейчас все перевозки в Челябинске осуществляются только по нерегулируемым тарифам, которые устанавливаются компаниями самостоятельно и регулированию со стороны государства не подлежат.
Антимонопольная служба намерена возбудить дело в отношении управления транспорта.
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