В Челябинске предложено создать сквер Первостроителей

Источник: www.chelduma.ru

Новое общественное пространство может появиться в Ленинском районе. Об этом сообщил председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров, который стал участником расширенного заседания совета Общественной палаты города.

Инициативные жители обратились к городским властям с пожеланием увековечить память о рабочих и инженерах, благодаря которым в районе появились завод «Станкомаш» и другие промышленные предприятия. На заседании прошла презентация интерактивной карты и анкеты для голосования, необходимых для общественного обсуждения проектов благоустройства.

Само голосование по поводу возможных проектов предложено совместить с президентскими выборами 18 марта.

Согласно прозвучавшей информации о формировании адресного перечня общественных пространств, по муниципальной программе «Городская среда» в 2018 году предстоит благоустроить 141 дворовую территорию и восемь общественных территорий. На это выделено 268,6 млн и 107, 6 млн рублей соответственно.

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Источник: www.chelduma.ru

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