В Челябинской области возобновила работу экологическая приемная

Фото с сайта pravmin74.ru

Южноуральцы могут подать жалобы не только по телефону горячей линии, но и в интернете, а также в мессенджерах. Кроме того, экологи обещают отслеживать сообщения с хештегами #экоприемная, #экожалоба, #здесьтруба. Руководителем общественной экологической приемной назначен заместитель директора фонда "Моя планета" и эколог Николай Куцев.

"В отличие от государственных органов, в экологическую приемную можно будет обратиться анонимно и пожаловаться на экологические нарушения, которые происходят как на вашем предприятии, так и на предприятии ваших соседей", — отметил руководитель фонда Виталий Безруков.

Телефон горячей линии экологической приемной 8 800 70 79 557, дежурный телефон 8 351 214 01 99.

Сообщения в мессенджере, принимаемые круглосуточно: Тelegram, WhatsApp, Viber - 89068909670.

Также обращения принимаются на сайте www.ecofondmp.ru в разделе "Сообщить о нарушении", в группах в соцсети "ВКонтакте" "Областная общественная экологическая приемная" и "БЭФ "Моя планета".

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Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 07.02.2018 г.»