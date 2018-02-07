Челябинцев приглашают попробовать блины и чай из гигантского самовара на Масленицу

Фото с сайта vs-tur.com

Народные гуляния пройдут с 12 часов в субботу, 17 февраля, в парках культуры и отдыха, а также на Кировке. Гостей ждут театрализованные масленичные представления по мотивам русского фольклора, концерты, игры, русские забавы. На ярмарках будут продаваться сувениры, предметы народного творчества и яства.

В парке Гагарина будет организована выставка лучших работ участников открытого конкурса «Масленичная красавица». А в горсаду им. Пушкина пройдет конкурс «Лучший масленичный блин». Там же челябинцы и гости города смогут выпить чая из гигантского самовара, увидеть арт-объект – солнцеворот, а также принять участие в традиционном обряде сожжения чучела.

Источник: Управление культуры администрации Челябинска

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Фото с сайта vs-tur.com

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