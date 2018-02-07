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В Челябинске появилось региональное представительство «Сколково»
07.02.2018 г. 13:15
Фото с сайта gubernator74.ru
Открытие филиала состоялось сегодня, 7 февраля, в челябинском IT-парке в рамках всероссийского форума "Информационное общество — 2018", который проходит в областном центре. В торжественной церемонии приняли участие вице-президент "Сколково" Юрий Сапрыкин и губернатор Борис Дубровский.
В представительстве южноуральские инноваторы смогут получить помощь в привлечении инвестиций в проекты и услуги по патентованию интеллектуальной собственности.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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