В Челябинске ищут 11-летнюю девочку, пропавшую почти сутки назад

Софью Белоусову видели во вторник, 6 февраля, в 17:00 по адресу Комсомольский проспект, дом 109. Приметы девочки: рост 152 см, русые волосы, серо-голубые глаза. Одета в длинный горчично-салатовый пуховик, коричневые сапоги, черные брюки, белую шапку с большими белыми помпонами. На портфеле изображен желтый смайл.

Источник: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / vk.com

Информацию о пропавшей девочке просят сообщить волонтерам или в любой отдел полиции. Как пишут челябинцы в группе в соцсети "ВКонтакте" "«Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск", похожую девочку видели сегодня утром в подъезде на улице 250 лет Челябинску. Ребенка ищут в близлежащих кафе, магазинах, также осматривают заброшенную стройку.

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