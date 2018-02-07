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02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
В Челябинске ищут 11-летнюю девочку, пропавшую почти сутки назад
07.02.2018 г. 13:00
Софью Белоусову видели во вторник, 6 февраля, в 17:00 по адресу Комсомольский проспект, дом 109. Приметы девочки: рост 152 см, русые волосы, серо-голубые глаза. Одета в длинный горчично-салатовый пуховик, коричневые сапоги, черные брюки, белую шапку с большими белыми помпонами. На портфеле изображен желтый смайл.
Источник: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / vk.com
Информацию о пропавшей девочке просят сообщить волонтерам или в любой отдел полиции. Как пишут челябинцы в группе в соцсети "ВКонтакте" "«Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск", похожую девочку видели сегодня утром в подъезде на улице 250 лет Челябинску. Ребенка ищут в близлежащих кафе, магазинах, также осматривают заброшенную стройку.
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