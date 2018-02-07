- -9 ... -11 C°
- -16 ... -18 C°
- 57.2196р. + 0.5918
- 70.9294р. + 0.4335
-
02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
Ольга Фаткулина подала в Спортивный арбитраж иск на невыдачу приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане
07.02.2018 г. 12:14
Решение будет вынесено в четверг. "Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допустить спортсменов к Играм", — цитирует RT генерального секретаря Спортивного арбитражного суда Мэтью Риба.
Всего апелляции подали 45 российских атлетов, среди которых и челябинская конькобежка Ольга Фаткулина. В заявлениях спортсмены указывают на то, что решение МОК является дискриминацией по принципу гражданства, а также наносит ущерб репутации и карьере россиян.
1 февраля Спортивный арбитражный суд отменил пожизненные дисквалификации 28 россиян. Однако через несколько дней МОК отказался выдавать приглашения на Игры оправданным спортсменам.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 05.02.2018 г. Ольга Фаткулина хочет принять участие в альтернативных российских играх
- 05.02.2018 г. Борис Дубровский прокомментировал отказ МОК в приглашении на Олимпиаду Ольги Фаткулиной
- 05.02.2018 г. МОК не допустил Ольгу Фаткулину до участия в Олимпиаде в Пхенчхане
- 01.02.2018 г. Ольга Фаткулина не испытала счастья в связи с отменой пожизненной дисквалификации
- 01.02.2018 г. Борис Дубровский прокомментировал решение спортивного арбитражного суда по Ольге Фаткулиной