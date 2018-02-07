Ольга Фаткулина подала в Спортивный арбитраж иск на невыдачу приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане

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Решение будет вынесено в четверг. "Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допустить спортсменов к Играм", — цитирует RT генерального секретаря Спортивного арбитражного суда Мэтью Риба.

Всего апелляции подали 45 российских атлетов, среди которых и челябинская конькобежка Ольга Фаткулина. В заявлениях спортсмены указывают на то, что решение МОК является дискриминацией по принципу гражданства, а также наносит ущерб репутации и карьере россиян.

1 февраля Спортивный арбитражный суд отменил пожизненные дисквалификации 28 россиян. Однако через несколько дней МОК отказался выдавать приглашения на Игры оправданным спортсменам.

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