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02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
На ЧТЗ делают тракторы, приспособленные к боевым условиям
07.02.2018 г. 12:12
Фото с сайта pravmin74.ru
Минобороны уже получило первую партию модернизированных машин производства Челябинского тракторного завода. На этих тракторах бронированная кабина, усилены капот, топливный бак и другие узлы. В результате оператор машины получает защиту от камнепада, падающих деревьев, пуль и осколков при выполнении инженерных задач в боевых условиях или при ликвидации стихийных бедствий в составе подразделений МЧС.
Как сообщил руководитель направления спецтехники на ЧТЗ Сергей Гусев, технология универсальна, поэтому скоро можно будет осваивать новые образцы машин с усиленной защитой, а также устанавливать спецзащиту на агрегаты других производителей.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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