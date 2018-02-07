На ЧТЗ делают тракторы, приспособленные к боевым условиям

Фото с сайта pravmin74.ru

Минобороны уже получило первую партию модернизированных машин производства Челябинского тракторного завода. На этих тракторах бронированная кабина, усилены капот, топливный бак и другие узлы. В результате оператор машины получает защиту от камнепада, падающих деревьев, пуль и осколков при выполнении инженерных задач в боевых условиях или при ликвидации стихийных бедствий в составе подразделений МЧС.

Как сообщил руководитель направления спецтехники на ЧТЗ Сергей Гусев, технология универсальна, поэтому скоро можно будет осваивать новые образцы машин с усиленной защитой, а также устанавливать спецзащиту на агрегаты других производителей.

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Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 07.02.2018 г.»