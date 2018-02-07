В Челябинской области потеплеет до 0 градусов

Фото с сайта gov.cap.ru

Такая температура ожидается днем в четверг, 8 февраля, на крайнем западе региона. По сведениям челябинского гидрометцентра, в ночные часы сохранится морозная погода: в Челябинске -21 - -23, по области в низинных территориях до -31 градуса. В светлое время суток в четверг в городе будет -6 - -8, по региону от 0 до -16 градусов. Ветер будет юго-западный 2-7 м/с. Осадков синоптики не обещают.

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Фото с сайта gov.cap.ru

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