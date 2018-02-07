На дорогах Челябинской области вновь заработали треноги

Фото с сайта 1pnz.ru

Компания «Аэль-РТС Инжиниринг», выигравшая тендер на фото- и видеофиксацию правонарушений, приступила к работе. Годовой договор между ней и областным учреждением «Центр обработки вызовов системы 112 – Безопасный регион» был подписан 5 февраля. На трассах Южного Урала уже регистрируют нарушения правил 30 передвижных постов. Что касается стационарных камер в Челябинске, то они должны заработать к концу февраля. Ранее фото- и видеофиксацией нарушений занималась компания «Ростелеком», ее камеры до сих пор установлены на стационарных постах. Как сообщил корреспонденту "Челябинского эха" руководитель системы «Безопасный регион» Евгений Круглов, у «Аэль-РТС Инжиниринг» почти месяц на то, чтобы заменить камеры «Ростелекома» на свои.

"Комплексы «Ростелекома» стояли и стоят до сих пор. Их использовать или нет, принимает решение хозяин – «Ростелеком». Продавать их, передавать в аренду, еще как-то использовать, здесь решение принимает, опять же, хозяин. Насколько мне известно, «Аэль-РТС Инжиниринг» с «Ростелекомом» договориться не смогли по этому вопросу, значит, будут строить комплексы самостоятельно", - сообщил Евгений Круглов.

Комплекс фото- и видеофиксации за месяц установить реально, считает Евгений Круглов.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 1pnz.ru

Все новости за 07.02.2018 г.»