Школьник, устроивший поножовщину в деревне под Челябинском, посещал садистские сайты

Фото с сайта medkirov.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал ситуацию с тремя ЧП в российских школах, которые произошли в январе 2018 года. По его словам, администрациям учебных учреждений было известно о готовящихся нападениях. "А также некоторым школьникам, некоторым родителям, но они не верили, не допускали, что это может произойти", — цитирует Бастрыкина ТАСС.

Кроме того, все подростки, устроившие январские нападения, посещали сайты с пропагандой насилия в школах, а также интересовались трагическими событиями 1999 года в США, где ученик убил 13 одноклассников.

15 января в одном из учреждений Перми двое подростков нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице. Через день в школе деревни Смольное в Челябинской области мальчик во время драки порезал ножом одноклассника. Третье нападение произошло 19 января в Улан-Удэ. Подросток напал с топором на школьников и устроил пожар в одном из классов.

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Фото с сайта medkirov.ru

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