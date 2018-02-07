В Магнитогорске на главврача поликлиники завели уголовное дело за присвоение 240 тыс. рублей

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Все произошло в 2016 году в детской городской поликлинике №8. Бухгалтер по приказу главврача начислила на ее счет компенсацию за досрочное расторжение трудового договора по должности врача ультразвуковой диагностики. При этом законных оснований для этого у медика не было. На основании распоряжения женщина получила около 242 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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