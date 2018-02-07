Самые дешевые квартиры в Челябинске продаются на улице Байкальской

Фото с сайта nedviginform.ru

Рейтинг улиц с самыми дешевыми квартирами составили аналитики портала N1.RU. В исследовании участвовали только те улицы, где выставлено на продажу не менее 10 квартир. Список возглавила улица Байкальская в Металлургическом районе. Цена одного квадрата там составляет 29,1 тыс. рублей.

На втором месте улица Заслонова в Советском районе, где метр стоит 30,3 тыс. рублей. Также в список самых дешевых улиц вошли Ключевая, Челябинская и Либединская. Дом с наиболее низкой ценой за квадрат аналитики обнаружили в Советском районе. Это пятиэтажная хрущевка на улице Чехова, в которой двухкомнатные квартиры продаются по 26 тыс. рублей за квадратный метр.

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Фото с сайта nedviginform.ru

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