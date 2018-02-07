- -9 ... -11 C°
- -16 ... -18 C°
- 57.2196р. + 0.5918
- 70.9294р. + 0.4335
-
02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
Жители Новосинеглазово сутки просидели без отопления и горячей воды
07.02.2018 г. 11:34
Причиной стали плановые работы сначала коммунальщиков, а потом энергетиков. Во вторник, 6 февраля, проводилась врезка на участке теплотрассы. Из-за этого батареи стали холодными в 10 жилых домах, детском саду и в частном секторе по улицам Ключевой, Громова, Челябинской, Горной. Работы закончились в тот же день в 21:00, но из-за низкого давления трубы в домах оставались холодными.
Сегодня жители 39 многоквартирных домов и частного сектора на тех же улицах снова остались без отопления и горячей воды, но уже из-за плановых работ на электросетях. Котельную обесточили энергетики РЖД. По графику плановые работы на электрических сетях должны быть завершены к обеду сегодняшнего дня, сообщили корреспонденту "Челябинского эха" в пресс-службе администрации города.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта tatar-inform.ru
- 29.12.2017 г. В Челябинской области 21-летний парень на снегоходе врезался в дерево и погиб
- 21.12.2017 г. 15 тысяч человек в Челябинске вторые сутки остаются без отопления
- 19.12.2017 г. Более тысячи жителей Озерска остались без отопления
- 14.11.2017 г. Южноуральские бизнесмены переходят на печное отопление
- 30.10.2017 г. Центр Челябинска затопило из-за коммунальной аварии