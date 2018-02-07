Жители Новосинеглазово сутки просидели без отопления и горячей воды

Фото с сайта tatar-inform.ru

Причиной стали плановые работы сначала коммунальщиков, а потом энергетиков. Во вторник, 6 февраля, проводилась врезка на участке теплотрассы. Из-за этого батареи стали холодными в 10 жилых домах, детском саду и в частном секторе по улицам Ключевой, Громова, Челябинской, Горной. Работы закончились в тот же день в 21:00, но из-за низкого давления трубы в домах оставались холодными.

Сегодня жители 39 многоквартирных домов и частного сектора на тех же улицах снова остались без отопления и горячей воды, но уже из-за плановых работ на электросетях. Котельную обесточили энергетики РЖД. По графику плановые работы на электрических сетях должны быть завершены к обеду сегодняшнего дня, сообщили корреспонденту "Челябинского эха" в пресс-службе администрации города.

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Фото с сайта tatar-inform.ru

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