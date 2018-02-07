В 15 школах и трех детских садах Челябинской области объявлен карантин

Фото с сайта zab.ru

За последнюю неделю количество заболевших ОРВИ выросло на 3%. Однако показатель пока остается ниже порогового на 16%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Несмотря на это, в образовательных учреждениях восьми городов и районов области объявлен карантин. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в одной из школ региона. Также отменены занятия в 29 классах 14 школ и в пяти группах трех детских садов.

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Фото с сайта zab.ru

Все новости за 07.02.2018 г.»