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02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
В 15 школах и трех детских садах Челябинской области объявлен карантин
07.02.2018 г. 10:15
Фото с сайта zab.ru
За последнюю неделю количество заболевших ОРВИ выросло на 3%. Однако показатель пока остается ниже порогового на 16%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.
Несмотря на это, в образовательных учреждениях восьми городов и районов области объявлен карантин. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в одной из школ региона. Также отменены занятия в 29 классах 14 школ и в пяти группах трех детских садов.
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Фото с сайта zab.ru
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