В Челябинске больше недели держится режим НМУ первой степени

В городе сохраняются неблагоприятные метеоусловия - это слабый ветер и ночная инверсия, которые являются причинами накопления загрязняющих веществ в атмосфере. По данным гидрометцентра, такой режим продержится минимум до 19 часов 8 февраля. Промышленным предприятиям предписано снизить количество выбросов.

Люди жалуются на запах гари, головную боль и боль в горле, затрудненное дыхание. Режим НМУ в Челябинске сохраняется с 30 января 2018 года.

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