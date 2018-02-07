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02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
В Челябинске больше недели держится режим НМУ первой степени
07.02.2018 г. 09:10
В городе сохраняются неблагоприятные метеоусловия - это слабый ветер и ночная инверсия, которые являются причинами накопления загрязняющих веществ в атмосфере. По данным гидрометцентра, такой режим продержится минимум до 19 часов 8 февраля. Промышленным предприятиям предписано снизить количество выбросов.
Люди жалуются на запах гари, головную боль и боль в горле, затрудненное дыхание. Режим НМУ в Челябинске сохраняется с 30 января 2018 года.
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