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02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
УФАС считает незаконным повышение стоимости проезда в челябинских маршрутках
07.02.2018 г. 08:19
В незаконных действиях подозревают восемь перевозчиков – это компании, которые установили тариф в размере 25 рублей, хотя, по словам руководителя УФАС Анны Козловой, не имели права это делать. «У них отсутствуют необходимые документы, в частности, свидетельства и карта», - цитирует Козлову «Ъ-Южный Урал».
У ведомства оказалось много вопросов к властям по системе организации внутригородской маршрутной сети. Так, по регулируемому тарифу, который установлен городской думой в размере 23 рублей, необходимо было проводить конкурсы. Этого сделано не было, власти выдали общественному транспорту карты временного обслуживания. В результате, считают в УФАС, маршрутчики работают незаконно.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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