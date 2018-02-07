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02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
Жители микрорайона «Академ Riverside» остались без света из-за аварии на сетях
07.02.2018 г. 08:07
Фото с сайта eastrussia.ru
Электричество сегодня, 7 февраля, отключили в многоквартирных домах в районе от улицы Молодогвардейцев до улицы 40 лет Победы. Это произошло около восьми часов утра. В управляющей компании жителям сообщили, что произошла авария на электросетях. В настоящее время специалисты занимаются ее устранением.
В некоторых домах электричество уже появилось, пишут жители микрорайона в группе "Академ Риверсайд | Челябинск Сити" в соцсети "ВКонтакте".
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Фото с сайта eastrussia.ru
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