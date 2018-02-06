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В Челябинске появился эвакуатор для автобусов
06.02.2018 г. 16:40
Фото с сайта 74.мвд.рф
Машина будет перевозить неисправные и незаконно работающие маршрутные ПАЗы и микроавтобусы на штрафстоянку. Решение о транспортировке будут принимать сотрудники ГИБДД. Маршрутки могут эвакуировать из-за неисправных тормозов, проблем с рулевым управлением или сцеплением. Кроме того, на штрафстоянку будут забирать машины нелегальных перевозчиков.
Эвакуатор, который задействуют на улицах города, произведен на базе КАМАЗа.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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