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«Письма счастья» с камер ГИБДД начнут приходить челябинцам в конце февраля
06.02.2018 г. 16:17
Фото с сайта mozp.org
К концу февраля возобновится работа по фото- и видеофиксации нарушений на стационарных постах. Челябинская область в понедельник, 5 февраля, подписала соответствующий договор с компанией «Аэль-РТС Инжиниринг».
Как сообщил корреспонденту "Челябинского эха" руководитель системы "Безопасный регион" Евгений Круглов, фиксация нарушений на передвижных постах уже идет. Всего на трассах области расположено 30 мобильных камер, так называемых треног. Пока не известно, что будет с камерами "Ростелекома", которые установлены на улицах Челябинска. Компания впервые проиграла тендер на фиксацию нарушений.
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Фото с сайта mozp.org
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