Челябинцы отправят Владимиру Жириновскому банку со смогом

Фото с сайта pravmin74.ru

Они собираются отвезти емкость в Екатеринбург, куда лидер ЛДПР прибудет в среду, 7 февраля. Также Жириновскому южноуральцы намерены предъявить масло, которое продается в магазинах и поставляется в ряд детских садов области. Оно может быть фальсицифицированным продуктом, изготовленным с использованием растительных жиров, пишет URA.RU.

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Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 06.02.2018 г.»