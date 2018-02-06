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Челябинцы отправят Владимиру Жириновскому банку со смогом
06.02.2018 г. 16:06
Фото с сайта pravmin74.ru
Они собираются отвезти емкость в Екатеринбург, куда лидер ЛДПР прибудет в среду, 7 февраля. Также Жириновскому южноуральцы намерены предъявить масло, которое продается в магазинах и поставляется в ряд детских садов области. Оно может быть фальсицифицированным продуктом, изготовленным с использованием растительных жиров, пишет URA.RU.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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