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В Челябинской области застройщика отправили в колонию за хищение 96 млн рублей у дольщиков
06.02.2018 г. 15:50
Руководитель миасской фирмы заключил с коммерческой организацией фиктивный безденежный договор о передаче квартир в строящемся доме. Затем он подписал документ об отсутствии финансовых претензий. Однако сумма на счет компании не поступила. После заключения договора застройщик вывел средства из-под контроля банка, который предоставил кредиты на строительство.
В итоге с марта 2014 по январь 2016 года руководитель фирмы "Аркона" получил от 140 дольщиков около 96 млн рублей. Деньги он потратил не по целевому назначению. Суд назначил менеджеру наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также на два года лишил права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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