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Сотрудник ГУФСИН в Челябинской области купил диплом, чтобы получить новую должность
06.02.2018 г. 15:39
Фото с сайта gtrk-omsk.ru
Преступление было совершено еще в 2012 году. Оригинал подложного документа высшего учебного заведения и справка об окончании вуза работнику системы исполнения наказаний понадобились, чтобы получить повышение по службе. Когда все раскрылось, мужчине было предъявлено обвинение в использовании заведомо подложного документа. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в управлении СК России по Челябинской области.
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Фото с сайта gtrk-omsk.ru
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