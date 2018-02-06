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В Челябинской области создадут индустриальный парк по производству автокомпонентов
06.02.2018 г. 15:34
С предложением выступил губернатор Борис Дубровский во время визита на челябинский кузнечно-прессовый завод. Рассматривается несколько вариантов размещения. Во-первых, это сам ЧКПЗ, но у властей есть сомнения, что его мощности позволят открыть индустриальный парк, ведь все они загружены. Во-вторых, парк может разместиться в Миассе, на промышленных площадках автозавода «Урал». Но и в этом случае без ПАО "ЧКПЗ" не обойдется: площадку создадут при поддержке и участии акционерного общества.
В правительстве области полагают, что формирование индустриального парка поможет развитию малого и среднего бизнеса в городе. "Также в рамках нашей работы мы рассмотрим вариант создания технопарка в Миассе, так как там имеются все необходимые компетенции", - пояснил вице-губернатор Руслан Гаттаров.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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