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Челябинские банкиры предсказывают кризис перепроизводства из-за бедности населения
06.02.2018 г. 15:28
В настоящее время ставки по процентам для предприятий падают, а платежеспособность южноуральцев не растет. Благодаря выгодным кредитам некоторые компании рискуют начать производить больше продукции, чем может приобрести покупатель.
"Многие предприятия при увеличении кредитной задолженности будут работать на склад. Продукция не найдет покупателя", — сообщил председатель правления "Челябинвестбанка" Сергей Бурцев.
Он пояснил, что потребитель просто не сможет обеспечить спрос, ведь платежеспособность населения не растет. По словам Сергея Бурцева, большую роль в популярности кредитов среди населения играют госпрограммы. Именно они создают условия для покупки недвижимости и автомобилей. "Если эти программы выключить, то все рухнет", — заявил эксперт.
С таким мнением согласна и управляющая челябинского отделения ВТБ24 Елена Блинова. "Госпрограммы позволили банку хорошо закрыть 2017 год. В связи с этим действие некоторых программ по автомобильному кредитованию решено было продлить и на 2018 год", — рассказала она.
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Фото с сайта www.vladtime.ru
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