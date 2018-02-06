Челябинск
- -16 ... -18 C°
- -17 ... -19 C°
- 57.2196р. + 0.5918
- 70.9294р. + 0.4335
Персонально ваш
-
02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
Разбор полетов
-
02.02.2018 г. | 08:44Гости эфира: Корытный Валентин, Бодрягин Андрей
Месячный ребенок внезапно умер в одной из квартир в Челябинске
06.02.2018 г. 15:11
Фото с сайта sledcom.ru
Следственный комитет проводит проверку. Все случилось утром 5 февраля 2018 года в квартире одного из домов в Калининском районе. По предварительным данным, тело обнаружила мать девочки. При осмотре признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Исследование поможет установить точную причину смерти, сообщили в управлении СК России по Челябинской области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта sledcom.ru
Новости на эту тему
- 05.02.2018 г. В Челябинской области в сарае найдено тело новорожденного ребенка
- 19.01.2018 г. В Москве задержали посредницу, которая помогала челябинкам продавать ребенка в сексуальное рабство
- 17.01.2018 г. В Снежинске женщина задушила новорожденного ребенка
- 09.01.2018 г. Ребенок в Челябинской области насмерть разбился при падении с недостроенной горки
- 26.12.2017 г. В Сатке 11-летний ребенок попал в реанимацию после катания на недостроенной горке