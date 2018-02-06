Месячный ребенок внезапно умер в одной из квартир в Челябинске

Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет проводит проверку. Все случилось утром 5 февраля 2018 года в квартире одного из домов в Калининском районе. По предварительным данным, тело обнаружила мать девочки. При осмотре признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Исследование поможет установить точную причину смерти, сообщили в управлении СК России по Челябинской области.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 06.02.2018 г.»