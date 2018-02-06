Челябинцев приглашают на дегустацию блинов на Масленицу в горсад имени Пушкина

Фото с сайта vs-tur.com

В субботу, 17 февраля, перед проводами зимы пройдет конкурс на «Лучший масленичный блин». Участницы из городов и районов области представят свои блюда. Дегустировать их будет не только жюри, но и горожане. Победительниц выберут в шести номинациях: семейный рецепт, самый вкусный блин с начинкой, целое блюдо, приготовленное из блинов, оформление стола, а также вручат приз зрительских симпатий. Конкурс пройдет в Челябинске второй раз.

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Фото с сайта vs-tur.com

Все новости за 06.02.2018 г.»