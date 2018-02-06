В Челябинске поймали афериста, который сдавал чужие квартиры

Фото с сайта 74.мвд.рф

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемый снимал квартиры на сутки и пересдавал их другим людям на длительный срок. С будущих квартиросъемщиков он брал предоплату от 3 до 10 тыс. рублей, при этом договоры юридически не оформлялись, документов, подтверждающих право собственности на сдаваемые квартиры, мужчина не предоставлял.

Полиция установила его причастность как минимум к трем эпизодам на территории Курчатовского и Советского районов, но не исключено, что мошенник мог совершить и другие подобные преступления. Правоохранители ищут других потерпевших от действий афериста. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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