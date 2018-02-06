Группа ЧТПЗ стала единственным поставщиком низкотемпературных труб большого диаметра для «Северного потока-2»

Фото с сайта www.chelpipe.ru

До мая 2018 года предприятие отгрузит в адрес оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - порядка 3 тыс. тонн. Продукцию производят в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Для ее изготовления используют низкотемпературную сталь, которая может эксплуатироваться при - 38С°.

Металлурги уже поставили в адрес оператора газопровода 400 тыс. тонн. Тендер на еще 600 тыс. тонн труб большого диаметра для строительства морской части газопровода «Северный поток - 2» группа ЧТПЗ выиграла в марте 2016 года. Позднее был заключен дополнительный контракт, сообщили в пресс-службе ЧТПЗ.

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