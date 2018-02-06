Челябинск
- -16 ... -18 C°
- -17 ... -19 C°
- 57.2196р. + 0.5918
- 70.9294р. + 0.4335
Персонально ваш
-
02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
Разбор полетов
-
02.02.2018 г. | 08:44Гости эфира: Корытный Валентин, Бодрягин Андрей
Группа ЧТПЗ стала единственным поставщиком низкотемпературных труб большого диаметра для «Северного потока-2»
06.02.2018 г. 14:00
Фото с сайта www.chelpipe.ru
До мая 2018 года предприятие отгрузит в адрес оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - порядка 3 тыс. тонн. Продукцию производят в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Для ее изготовления используют низкотемпературную сталь, которая может эксплуатироваться при - 38С°.
Металлурги уже поставили в адрес оператора газопровода 400 тыс. тонн. Тендер на еще 600 тыс. тонн труб большого диаметра для строительства морской части газопровода «Северный поток - 2» группа ЧТПЗ выиграла в марте 2016 года. Позднее был заключен дополнительный контракт, сообщили в пресс-службе ЧТПЗ.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 18.10.2017 г. ЧТПЗ вложил 50 млн рублей в проект ВСМ Челябинск - Екатеринбург
- 24.05.2017 г. Во время субботника в Челябинске снесли памятник Ленину
- 11.04.2017 г. Отцом третьего ребенка певицы Анны Седоковой стал сын владельца ЧТПЗ
- 22.02.2017 г. «Газпром» купил у ЧТПЗ трубы для «Силы Сибири» на 13 млрд рублей
- 05.12.2016 г. Владимир Путин сегодня запустит в Челябинске завод с нанотехнологиями