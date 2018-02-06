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Господдержкой пользуются менее 3% предпринимателей в Челябинской области
06.02.2018 г. 13:55
Данные Росстата были озвучены на конференции по эффективности господдержки малого и среднего бизнеса Общероссийского народного фронта и Союза производственных компаний России. Объем финансирования для развития предпринимательства в регионе по линии минэкономразвития с 2013 по 2017 год превысил 1,5 млрд рублей. За это время реализовано 46 программ, число работников малого и среднего бизнеса за эти годы увеличилось почти на 33%.
При этом эксперты отмечают низкую культуру ведения бухучета: из 375 компаний 39 не сдали бухгалтерскую отчетность при получении финансовой поддержки за 2013-2016 годы. Наибольшую эффективность дают программы, направленные на реальный сектор, такие как лизинг-гранты или софинансирование закупок оборудования, сообщили в ОНФ.
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Фото с сайта onf.ru
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