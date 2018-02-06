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В Челябинске на спортплощадке в баскетбольное кольцо забросили унитаз
06.02.2018 г. 13:50
Фото: Дмитрий Бирюков / vk.com/podslushano_chtz
Фотография, сделанная в одном из дворов на улице Мамина - возле школы №59, появилась в соцсетях. Снимок разместил один из пользователей группы «Подслушано ЧТЗ» Дмитрий Бирюков во «ВКонтакте». Челябинцы бурно обсуждают фото.
«Сижу и задаюсь вопросом: ну, как же они, блин, его затолкали- то туда???» - делится одна из участниц сообщества. Другой пользователь отвечает: «С помощью неземных сил - водка называется». Некоторые пользователи в комментариях высказали мнение, что унитаз в кольце мог бы стать подходящим экспонатом для музея современного искусства.
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Фото: Дмитрий Бирюков / vk.com/podslushano_chtz
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