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Жители Челябинской области стали брать больше кредитов
06.02.2018 г. 13:40
О динамике кредитования рассказал и. о. руководителя челябинского отделения уральского управления Банка России Олег Молев. По его словам, обязательства населения перед банками за год увеличились на 11% до 274 млрд рублей. Активнее жители области оформляли и ипотеку. Обязательства по жилищным кредитам выросли на 2%. При этом улучшилось качество кредитных портфелей, сообщил Олег Молев.
"Величина просроченной задолженности по кредитам населения в сравнении с началом года снизилась почти на 11% до 19 млрд рублей. Соответственно, и уменьшилась доля просроченной задолженности в кредитах жителей области на 1,8 базисных пунктов до 7%", — прокомментировал Олег Молев.
Рост объемов кредитования отметили и директора южноуральских отделений коммерческих банков. А руководитель филиала "ОТП Банка" Сергей Фадеев отметил, что в 2017 году увеличилась финансовая грамотность населения. "Заемщики понимают, что такое расчетный период, когда нужно погашать платежи", — объяснил он.
Челябинские банкиры также резюмировали, что рынок их услуг в регионе по итогам 2017 года вырос практически по всем направлениям. Например, средств на счетах организаций стало больше на 19%, на счетах индивидуальных предпринимателей – на 30%. Вклады населения приросли на 9%.
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