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02.02.2018 г. | 08:32Гости эфира: Сандаков Николай
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02.02.2018 г. | 08:44Гости эфира: Корытный Валентин, Бодрягин Андрей
Челябинская область в этом году сделает упор на сотрудничество с Южной Корей, Японией и Филиппинами
06.02.2018 г. 13:30
Также будет продолжено тесное взаимодействие с Китаем и Казахстаном. Директор Агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова сообщила, что, в частности, в 2018 году состоится поездка в КНР, также ожидается визит китайской делегации на Южный Урал. «В Челябинске готовимся к проведению российско-китайского форума малого и среднего бизнеса и российско-киргизской конференции», - добавила Ольга Алейникова.
В целом внешнеторговый оборот Челябинской области в 2017 году вырос на 36,5% - до 5 млрд рублей. И это несмотря на продолжающийся санкционный режим. При этом товарооборот с Китаем за девять месяцев прошлого года увеличился на 66%.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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