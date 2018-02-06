В Челябинск едет Майк Тайсон

Фото с сайта vladtime.ru

Боксер станет почетным гостем спортивных мероприятий, которые пройдут в Челябинске и Екатеринбурге 24 и 25 февраля. На Урал легендарный боксер прилетит по приглашению РМК.

Ожидается, что 24 февраля Тайсон побывает в Челябинске, где состоится поединок екатеринбургского боксера смешанного стиля Ивана Штыркова с поляком Марчином Лазарсом. 25 февраля Майка Тайсона ждут в Екатеринбурге, где пройдет турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship.

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Фото с сайта vladtime.ru

Все новости за 06.02.2018 г.»