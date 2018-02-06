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В Челябинской области, помимо «Синегорья», появятся еще два туристических кластера – северный и южный
06.02.2018 г. 13:22
Северный кластер объединит Верхний Уфалей, Нязепетровский и Кусинский районы. По мнению министра культуры области Алексея Бетехтина, на севере идеальные условия для внутреннего туризма: нет охранных зон, прекрасные охотничьи угодья, можно проводить сплавы, развивать спортивный туризм, привлекать туристов из соседней Свердловской области.
Точкой притяжения южного кластера должен стать Аркаим. В кластер войдут памятники архитектуры Троицка, Верхнеуральска и Магнитогорска, а также «европейские» села Берлин, Варна, Лейпциг, Париж, Фершампенуаз.
Пока в Челябинской области один туристический кластер – «Синегорье», который был создан в 2015 году. Он объединяет достопримечательности 11 городов и районов, в основном, горнозаводской зоны.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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