В Челябинской области, помимо «Синегорья», появятся еще два туристических кластера – северный и южный

Фото с сайта gubernator74.ru

Северный кластер объединит Верхний Уфалей, Нязепетровский и Кусинский районы. По мнению министра культуры области Алексея Бетехтина, на севере идеальные условия для внутреннего туризма: нет охранных зон, прекрасные охотничьи угодья, можно проводить сплавы, развивать спортивный туризм, привлекать туристов из соседней Свердловской области.

Точкой притяжения южного кластера должен стать Аркаим. В кластер войдут памятники архитектуры Троицка, Верхнеуральска и Магнитогорска, а также «европейские» села Берлин, Варна, Лейпциг, Париж, Фершампенуаз.

Пока в Челябинской области один туристический кластер – «Синегорье», который был создан в 2015 году. Он объединяет достопримечательности 11 городов и районов, в основном, горнозаводской зоны.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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