Росатом считает новые версии западных СМИ об утечке рутения-106 искусственными

Фото с сайта rosatom.ru

Французское издание Le Figaro опубликовало очередную версию повышения уровня рутения-106 в сентябре 2017 года на территории Челябинской области и в ряде других регионов и стран. Оно произошло якобы в ходе переработки на "Маяке" свежего отработавшего (облученного) ядерного топлива для производства источника на основе радиоактивного изотопа церий-144, который должен был использоваться в рамках международного научного эксперимента.

Росатом в своем ответе заявил, что никакой связи между зафиксированными повышенными значениями рутения-106 в атмосфере и деятельностью "Маяка" не существует.

"Представители ведущих мониторинговых организаций из Германии, Франции и других стран ЕС, а также специалисты из Российской академии наук сходятся во мнении, что зафиксированные концентрации изотопа не представляли какой-либо угрозы для населения. В связи с этим внимание СМИ к проблематике выглядит искусственным", - цитирует пресс-службу госкорпорации РИА Новости.

В сентябре-октябре 2017 года в России и ряде европейских стран в воздухе были обнаружены следы рутения-106. Специалисты подчеркнули, что уровни радиоактивного изотопа до 10 тысяч раз ниже допустимых значений и совершенно безопасны для людей и окружающей среды.

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Фото с сайта rosatom.ru

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