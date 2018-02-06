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Предприятие в Челябинске оштрафовали на 20 тыс. рублей за загрязнение воздуха без разрешения
06.02.2018 г. 09:23
Фото с сайта newstula.ru
Прокуратура Калининского района провела проверку, в ходе которой выяснила, что компания «Челябтехгаз» допустила нарушение закона в период неблагоприятных метеоусловий. В частности, предприятие не разработало и не согласовало с министерством экологии Челябинской области проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
После этого было возбуждено административное дело. По итогам расследования «Челябтехгаз» оштрафовали на 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре прокуратуры области.
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Фото с сайта newstula.ru
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