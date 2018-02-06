Предприятие в Челябинске оштрафовали на 20 тыс. рублей за загрязнение воздуха без разрешения

Фото с сайта newstula.ru

Прокуратура Калининского района провела проверку, в ходе которой выяснила, что компания «Челябтехгаз» допустила нарушение закона в период неблагоприятных метеоусловий. В частности, предприятие не разработало и не согласовало с министерством экологии Челябинской области проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

После этого было возбуждено административное дело. По итогам расследования «Челябтехгаз» оштрафовали на 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре прокуратуры области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта newstula.ru

Все новости за 06.02.2018 г.»