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Управление транспорта Челябинска расторгло договор с перевозчиком, обслуживающим маршруты №2 и №33
06.02.2018 г. 08:58
Фото с сайта cheladmin.ru
Транспортники провели мониторинг и выяснили, что в январе на маршрутах №2 «Мехколонна – ЮУрГУ» и №33 «Училище – ГКБ №9 – Железнодорожный вокзал» не вышло в линию ни одного автобуса перевозчика. Сейчас рассматривается вопрос о выдаче разрешений другим компаниям.
На маршруте №2 перевозчик проработал всего два дня, 23 и 24 декабря, а на маршруте №33 – с 24 по 29 декабря.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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