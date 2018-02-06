Предприятия «Мечела» потратят на экологию миллиард рублей

Фото с сайта mechel.ru

Программу природоохранных мероприятий руководство компании представило на заседании межведомственной рабочей группы. Встреча прошла в рамках формирования проекта соглашения между правительством региона и «Мечелом», сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным гендиректора компании Олега Коржова, за последние годы в результате модернизации производства ЧМК сократил выбросы в атмосферу на 30%, «Мечел-Кокс» более чем на 40%, при этом снижение по таким веществам, как фенол, нафталин и сероводород составило до 90%.

На реализацию очередных экологических мероприятий, рассчитанных на два года, предприятие направляет около 1,1 млрд рублей. Параллельно ведутся работы по подготовке к проведению независимого экологического аудита, по результатам которого будет разработана программа до 2025 года.

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Фото с сайта mechel.ru

Все новости за 06.02.2018 г.»