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Ольга Фаткулина хочет принять участие в альтернативных российских играх
05.02.2018 г. 16:37
Фото с сайта teamrussia.pro
Турнир для не допущенных к Олимпиаде в Пхенчхане спортсменов состоится в конце февраля - начале марта. "На Олимпийские игры попасть будет проблематично, но я не отчаиваюсь. В планах участие в альтернативных играх и других стартах сезона", — пишет спортсменка на своей странице в Instagram.
Сегодня, 5 февраля, стало известно, что МОК не допустил до участия в Олимпиаде в Пхенчхане Ольгу Фаткулину. Комиссия отклонила заявки 13 российских атлетов, среди которых была и челябинская конькобежка.
Комментарий журналиста "Челябинского эха" Анны Адиановой об альтернативных играх в рубрике ЭхоСпорт.
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Фото с сайта teamrussia.pro
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