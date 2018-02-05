Ольга Фаткулина хочет принять участие в альтернативных российских играх

Фото с сайта teamrussia.pro

Турнир для не допущенных к Олимпиаде в Пхенчхане спортсменов состоится в конце февраля - начале марта. "На Олимпийские игры попасть будет проблематично, но я не отчаиваюсь. В планах участие в альтернативных играх и других стартах сезона", — пишет спортсменка на своей странице в Instagram.

Сегодня, 5 февраля, стало известно, что МОК не допустил до участия в Олимпиаде в Пхенчхане Ольгу Фаткулину. Комиссия отклонила заявки 13 российских атлетов, среди которых была и челябинская конькобежка.

Комментарий журналиста "Челябинского эха" Анны Адиановой об альтернативных играх в рубрике ЭхоСпорт.

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Фото с сайта teamrussia.pro

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