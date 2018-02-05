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Режим НМУ в Челябинске продлили еще на сутки
05.02.2018 г. 16:21
Фото с сайта pravmin74.ru
Челябинский гидрометцентр сообщил, что режим неблагоприятных метеоусловий первой степени продлен как минимум до 19:00 вторника, 6 февраля. За неделю экологи и власти получили свыше 500 обращений от жителей по поводу НМУ. Люди жалуются на запах гари и затрудненное дыхание.
Режим неблагоприятных метеоусловий сохраняется в Челябинске с 30 января.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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