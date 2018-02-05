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Роспотребнадзор опасается ухудшения качества питьевой воды в период паводка
05.02.2018 г. 16:11
Главный санврач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об усилении надзора и контроля за питьевой водой. Так, в Челябинске дополнительные меры безопасности предписано предпринять на Шершневском водохранилище - рекомендовано проконтролировать эффективность очистных сооружений.
Главам городов и районов области советуют очистить санитарные зоны водных источников от мусора и свалок, снега и льда; провести инвентаризацию подземных источников питьевого водоснабжения в сельской местности. На случай ЧП власти должны предусмотреть возможность перехода на запасные источники питьевой воды.
Причинами вероятного ухудшения ситуации в основном являются большая протяженность водопроводов, плохое состояние труб, а в горнозаводской зоне - подтопления ключей и скважин в период половодья.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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