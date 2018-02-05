Роспотребнадзор опасается ухудшения качества питьевой воды в период паводка

Фото с сайта pravmin74.ru

Главный санврач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об усилении надзора и контроля за питьевой водой. Так, в Челябинске дополнительные меры безопасности предписано предпринять на Шершневском водохранилище - рекомендовано проконтролировать эффективность очистных сооружений.

Главам городов и районов области советуют очистить санитарные зоны водных источников от мусора и свалок, снега и льда; провести инвентаризацию подземных источников питьевого водоснабжения в сельской местности. На случай ЧП власти должны предусмотреть возможность перехода на запасные источники питьевой воды.

Причинами вероятного ухудшения ситуации в основном являются большая протяженность водопроводов, плохое состояние труб, а в горнозаводской зоне - подтопления ключей и скважин в период половодья.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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