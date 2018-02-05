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В Челябинской области задержали мошенников, которые имитировали ДТП с дорогими иномарками
05.02.2018 г. 16:06
Скриншот видео МВД России
При обыске у южноуральцев изъяли 18 автомобилей, которые были задействованы в имитациях ДТП. Виновниками аварий в основном признавались водители малобюджетных автомобилей.
"В одной из аварий с участием трех машин, якобы произошедшей в июле 2016 года в центре Челябинска, фигуранты потребовали возмещение в сумме около 800 тыс. рублей за две дорогостоящие иномарки", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Потерпевшими признаны шесть страховых компаний. По предварительным данным, ущерб превысил 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.
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