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В Челябинской области 20-летний солдат попал под грузовой поезд
05.02.2018 г. 15:57
Фото с сайта Om1.ru
Инцидент произошел на железнодорожном вокзале Чебаркуля в субботу, 3 февраля. 20-летний солдат местного гарнизона попал под движущийся состав грузового поезда. Молодого человека увезли в больницу, у него серьезная травма головы, сообщает Znak.com. По предварительной информации, пострадавший родом из Свердловской области.
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Фото с сайта Om1.ru
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