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Челябинск занял последнее место в рейтинге доступности раздельного сбора мусора
05.02.2018 г. 15:42
Гринпис России изучил данные по 160 городам страны с населением от 100 тыс. человек. Челябинские власти не смогли дать информацию о наличии контейнеров для раздельного сбора отходов - город получил ноль баллов.
«Это демонстрирует отношение местных властей к реализации приоритетов государственной политики по обращению с отходами, где раздельный сбор является одним из ключевых», — отметил эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России Дмитрий Нестеров.
При этом в Миассе и Магнитогорске такая информация есть. К примеру, в Магнитогорске на сайте администрации размещена карта, где отмечены адреса контейнеров для сбора вторсырья. Лидером рейтинга стали подмосковные Мытищи. Лучшим среди городов-миллионников оказался Новосибирск – он на 12-м месте, доступ к раздельному сбору там обеспечен для более половины жителей.
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Фото с сайта Rostov-gorod.ru
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