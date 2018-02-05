Челябинск занял последнее место в рейтинге доступности раздельного сбора мусора

Фото с сайта Rostov-gorod.ru

Гринпис России изучил данные по 160 городам страны с населением от 100 тыс. человек. Челябинские власти не смогли дать информацию о наличии контейнеров для раздельного сбора отходов - город получил ноль баллов.

«Это демонстрирует отношение местных властей к реализации приоритетов государственной политики по обращению с отходами, где раздельный сбор является одним из ключевых», — отметил эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России Дмитрий Нестеров.

При этом в Миассе и Магнитогорске такая информация есть. К примеру, в Магнитогорске на сайте администрации размещена карта, где отмечены адреса контейнеров для сбора вторсырья. Лидером рейтинга стали подмосковные Мытищи. Лучшим среди городов-миллионников оказался Новосибирск – он на 12-м месте, доступ к раздельному сбору там обеспечен для более половины жителей.

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Фото с сайта Rostov-gorod.ru

Все новости за 05.02.2018 г.»