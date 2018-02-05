Независимый экологический аудит на предприятиях «Мечела» пройдет в марте

Фото с сайта mechel.ru

Соглашение между правительством области и «Мечелом» - это пилотный проект, заявил заместитель губернатора Сергей Сушков. В дальнейшем, по его словам, будут разрабатываться аналогичные документы совместно другими компаниями.

«У нас уже есть предложения от других предприятий, которые хотели бы пойти по этому пути, тем более что льготы промышленникам узаконены», – сообщил Сергей Сушков.

Ранее «Мечел» позволил экспертам оценить все стадии производства на предприятиях группы, на основе этого началось формирование техзадания, после чего будет выбрана организация, которая проведет независимый экологический аудит производств «Мечела».

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Фото с сайта mechel.ru

Все новости за 05.02.2018 г.»