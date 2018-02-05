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В Челябинской области в сарае найдено тело новорожденного ребенка
05.02.2018 г. 15:17
Фото с сайта sledcom.ru
Мальчик был обнаружен мертвым 3 февраля 2018 года во дворе одного из частных домов Троицка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, мать ребенка на учете по беременности не состояла. Со слов женщины, после домашних родов она вынесла тело ребенка на улицу, так как он родился мертвым.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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